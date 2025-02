Que ferait-on sans Mark Gurman ? Une nouvelle fois, le journaliste de Bloomberg, fin limier lorsqu'il s'agit de prédire le lancement des nouveautés Apple, nous renseigne avec un peu plus d'acuité sur le calendrier du géant californien pour cette année 2025. Et comme le suggérait déjà Ming-Chi Kuo il y a peu, c'est bel et bien le MacBook Pro 2025 qui ouvrirait le bal des produits dotés de la nouvelle puce M5.