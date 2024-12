En restant sur l'actuel procédé de gravure en 3 nm, Apple pourrait ainsi obtenir de TSMC des puces plus efficaces sur le plan énergétique, et vraisemblablement plus performantes. On peut toutefois penser que le résultat sera moins spectaculaire que ce qu'Apple aurait obtenu en changeant carrément de procédé de gravure.

Apple et TSMC auraient quoi qu'il en soit entamé les premiers tests en juillet dernier, et miseraient sur une production de masse pour le second semestre 2025.

Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si ce créneau se précise, Apple ne prévoirait aucune mise à jour majeure de l'iPad Pro au printemps 2025. Il se pourrait alors que la firme exploite un peu plus longtemps ses appareils sous processeurs M4 pour n'entamer leur renouvellement par des modèles M5 qu'en fin d'année 2025.

Les MacBook Pro pourraient alors inaugurer la puce M5, potentiellement en même temps qu'une fournée d'iPad Pro M5. Sans grand décalage avec le calendrier actuel d'Apple, les MacBook Air M5 se concrétiseraient alors, quant à eux, au printemps 2026.