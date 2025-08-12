Certains développeurs n’ont pas voulu attendre qu’Apple unifie macOS et iPadOS pour agir. Un projet expérimental tente déjà de faire tourner le système des Mac sur un iPad.
- Un développeur passionné a réussi à faire tourner des applications macOS, comme Terminal et Xcode, sur iPad via un projet expérimental.
- Ce projet repose sur des outils de jailbreak spécifiques, exploitant des failles liées à certains processeurs et versions iOS.
- Apple continue de développer iPadOS 26, attendu en septembre, sans fusionner officiellement macOS et iPadOS pour l'instant.
Avec l’arrivée d’iPadOS 26 prévue à la rentrée, les ressemblances entre l’iPad et le Mac se font plus marquées que jamais. Apple n’a pour l’instant pas prévu de fusionner ces deux systèmes d’exploitation. Pourtant, certains passionnés du jailbreak continuent de travailler sur un défi ambitieux : faire tourner macOS sur iPad. Récemment, l’un d’entre eux a publié des avancées notables sur ce projet encore en phase expérimentale.
Un développeur se lance dans le portage de macOS sur iPad
Porter macOS sur iPad reste une entreprise complexe, même pour des développeurs chevronnés. La présentation récente d’iPadOS 26, qui partage de nombreux points communs avec macOS, a inspiré Duy Tran à se lancer dans un projet ambitieux : faire tourner le système des Mac sur un iPad.
Sur X, il a publié une série d’images montrant des versions encore instables, mais fonctionnelles de Terminal, Disk Utility, Activity Monitor et même Xcode sur un iPhone. La documentation, toujours en cours de rédaction, est disponible sur sa page GitHub sous le nom MacWSBootingGuide. Compte tenu de son état précoce, le projet exige des connaissances techniques solides pour être reproduit.
Un exercice soumis à des contraintes techniques liées au jailbreak
Ces expérimentations ne sont possibles que grâce aux outils de jailbreak modernes, de plus en plus rares. Des solutions comme palera1n, compatible jusqu’à iOS 18.3.2, et Dopamine permettent encore de déverrouiller certains iPhone et iPad, avec une compatibilité étroitement liée au processeur et à la version du système. Les modèles dotés de puces A11 ou antérieures profitent de l’exploit checkm8, impossible à corriger, tandis que les appareils plus récents ne peuvent être jailbreakés que sur certaines versions de firmware plus anciennes.
De son côté, Apple poursuit le développement d'iPadOS 26, actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et le grand public. La version finale d'iPadOS 26 est attendue pour septembre, de même qu'iOS 26 ou encore macOS Tahoe.