Porter macOS sur iPad reste une entreprise complexe, même pour des développeurs chevronnés. La présentation récente d’iPadOS 26, qui partage de nombreux points communs avec macOS, a inspiré Duy Tran à se lancer dans un projet ambitieux : faire tourner le système des Mac sur un iPad.

Sur X, il a publié une série d’images montrant des versions encore instables, mais fonctionnelles de Terminal, Disk Utility, Activity Monitor et même Xcode sur un iPhone. La documentation, toujours en cours de rédaction, est disponible sur sa page GitHub sous le nom MacWSBootingGuide. Compte tenu de son état précoce, le projet exige des connaissances techniques solides pour être reproduit.