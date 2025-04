La compilation JIT est une technique qui traduit le code à la volée pendant l'exécution, offrant des performances bien supérieures à l'interprétation classique. C'est essentiel pour faire tourner un système d'exploitation moderne comme Windows 11 de manière un tant soit peu fluide. Or, Apple restreint fortement l'utilisation du JIT pour les applications distribuées via l'App Store, pour des raisons de sécurité et de contrôle. C'est pourquoi UTM SE, la version officielle, est qualifiée de « slow edition » (édition lente).

Pour contourner cette limitation et bénéficier du JIT, le développeur a dû recourir à des méthodes alternatives pour installer UTM sur son iPad Air M2, probablement via le sideloading (installation d'applications en dehors de l'App Store). Cette démarche, plus complexe, n'est pas à la portée de l'utilisateur lambda et souligne le caractère expérimental de la tentative. Les premiers retours font état de performances « décentes » pour Windows 11 Arm sur la puce M2 dans ces conditions, mais l'expérience reste perfectible