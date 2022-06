Windows 11 en natif sur les Mac ARM ? C'est peut-être pour bientôt !

Dans une logique d'optimiser la consommation et de décupler les performances de ses appareils, Apple avait choisi de s'affranchir d'Intel et de fabriquer sa propre puce. En prenant cette direction, la firme de Cupertino ne s'est basée ni sur une architecture x86, ni sur une ARM standard. C'est précisément ce point qui aura créé une incompatibilité entre le système d'exploitation Windows et les ordinateurs embarquant une puce Apple Silicon.