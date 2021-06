Le Mac M1 peut désormais exécuter certaines app Windows grâce à Wine

Pour les utilisateurs et utilisatrices séduits par les performances des puces Apple Silicon mais craignant de ne plus avoir accès à leurs applications Windows favorites, il n'y avait d'autres solutions que l'émulation, un terrain dont Parallels Desktop s'était fait maître ces derniers mois en offrant d'émuler Windows 10 pour ARM sur Mac M1 sans perte de performances. Toutefois, cette version de Windows possède des limitations, comme l'impossibilité de faire tourner des applications x86 (32-bits) qui, même si elles sont de moins en moins courantes, restent présentes, en particulier dans certains domaines professionnels.

C'est ici que Wine entre en jeu. Acronyme de « Wine Is Not an Emulator », il permet de faire tourner des applications Windows x64 et x86 presque nativement car, comme son nom l'indique, Wine n'est pas un émulateur. Pour accomplir ces prouesses, le logiciel traduit les appels de l'API Windows en appels POSIX à la volée, ce qui a pour avantage d'éliminer les pénalités de mémoire et autres pertes de performance.