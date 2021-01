M1 App Checker, un outil pour vérifier si vos applications sont compatibles avec la puce d'Apple

À l'instar du passage depuis PowerPC vers Intel, Apple propose aux développeurs de mettre à disposition deux applications séparées ou des binaires universels. Du côté du consommateur, si vous envisagez d'acheter un nouveau MacBook Air, MacBook Pro ou Mac Mini, il peut être judicieux de vérifier si vos logiciels actuels seront fonctionnels.

L'application iMobie M1 App Checker passe au crible les logiciels installés sur votre machine et vous indique d'emblée lesquels sont nativement disponibles pour la puce M1, ceux qui peuvent être exécutés via Rosetta et ceux qui ne sont pas fonctionnels.

Il est également possible de vérifier manuellement sur le site les applications compatibles une par une. À l'heure actuelle, la base de données regroupe 9 742 applications. Seules 1 154 sont nativement optimisées pour la puce M1 et 8 208 peuvent être exécutées via Rosetta 2. Les autres, soit 380 d'être elles, sont estampillées comme n'étant pas encore disponibles.

Parmi ces dernières notons uTorrent (v 1.8.7), BitTorrent (v 7.4.3), Microsoft Lync (v 14.1.1) ou Go Pro Studio (v 2.5.6).