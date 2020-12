Adobe Premiere Pro (en bêta) et Zoom arrivent nativement sur les Mac ARM

De son côté, le logiciel de visioconférences Zoom a publié une nouvelle version cette semaine, assurant elle aussi la prise en charge native des nouvelles puces d'Apple.

À l'heure actuelle, Zoom propose un assistant d'installation séparé. On imagine que par la suite, la société optera pour une application universelle comprenant les compilations pour les architectures Intel et ARM.

Outre la correction de bugs, parmi les autres nouveautés de cette version, on peut relever la prise en charge des SMS et MMS pour les détenteurs d'une licence Zoom Phone Pro. Rendez-vous ici pour en savoir plus.