Virtualisation : Parallels Desktop est désormais compatible avec les Mac M1

C'est le grand jour, Parallels 16.5 arrive avec son lot de nouveautés. Parmi les plus attendues, la compatibilité native avec les nouveaux Mac et MacBook équipés des puces Apple M1. La chose est intéressante puisqu'en l'absence de Boot Camp, il n'était pas possible de lancer Windows nativement sur les derniers Mac.

La virtualisation apporte donc une solution au problème, mais attention : Parallels Desktop 16.5 n'est compatible qu'avec une seule version de Windows 10.