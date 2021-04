Opera prend désormais en charge les Mac M1 et revendique des performances doublées

Quel est le meilleur NAS ? À l'heure des data centers et du stockage dans le cloud, on pouvait le croire obsolète, passé de mode. Pourtant, le NAS - pour Network Attached Storage - est plus en forme que jamais et son marché connaît années après années une croissance à deux chiffres. Le périphérique n'en finit plus de séduire les entreprises comme les particuliers, aussi, nous nous proposons de jouer les guides.