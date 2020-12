Firefox 84 est disponible et prend en charge les nouveaux Mac M1

D’après les tests effectués par l’éditeur sur SpeedoMeter 2.0, cette version native de Firefox pour M1 est deux fois plus rapide que celle dédiée aux processeurs Intel lancés via la rétrocompatibilité (via le programme Rosetta). Mozilla affirme également que les web apps se lancent deux fois plus rapidement sur ce nouveau navigateur.

Une excellente nouvelle pour les « early adopters » donc, qui jusqu’ici n’avaient le choix qu’entre Safari et Chrome, qui a été très rapide à proposer une version adaptée à la puce M1.

Du côté de la concurrence, les navigateurs Microsoft Edge, Brave, Opera ou encore Vivaldi sont encore en train de plancher sur leur propre version ARM pour Mac.