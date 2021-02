Opera Software lance un service de cashback et une carte de paiement virtuelle

Économiser quelques euros sur les achats effectués en ligne, c'est ce qu'entend proposer Opera Software avec Dify Cashback. Concrètement, la société affirme être la première à proposer un navigateur qui intègre un tel dispositif de manière native.

Opera a signé des accords avec un certain nombre de partenaires. Lorsqu'un achat est effectué au travers de leurs boutiques, les internautes peuvent demander un remboursement qui sera versé sur l'application mobile Dify, laquelle est disponible sur iOS et Android.

Le service est premièrement lancé en bêta en Espagne et sera étendu à d'autres pays européens par la suite. Opera Software explique avoir déjà 70 partenaires et plusieurs centaines à suivre. On retrouve notamment les enseignes et marques Nike, Sephora, Philips, AliExpress ou Asos.