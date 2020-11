Opera intègre une fonction "Lecteur" avec YouTube, Apple Music et Spotify

Un peu plus tôt cette année, Opera avait déjà introduit les réseaux sociaux Twitter et Instagram dans la barre latérale. Ce double ajout permet aux utilisateurs, depuis, d'interagir avec leurs proches sans avoir à quitter le navigateur. « Surtout quand on travaille à la maison et qu'on passe beaucoup de temps en ligne, il est important de s'entourer des choses qu'on aime. Opera vous permet de le faire dans le navigateur en vous donnant accès à votre musique et à vos podcasts préférés, aux comptes Instagram ou aux messageries sociales », conclut Maciej Kocemba.