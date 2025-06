Non, vous ne rêvez pas : Aperçu arrive aussi sur iPad avec iPadOS 26. Le logiciel qui permet d'ouvrir à peu près n'importe quel document texte, image et son, fait enfin son trou sur tablette et permettra de visualiser rapidement un fichier reçu ou téléchargé sur le web.

L'iPad va désormais mieux gérer les entrées audio, pour brancher ou connecter un micro de meilleure qualité, et l'isolement de la voix arrive dans toutes les apps, et pas seulement dans FaceTime.

Plus anecdotique, quoique, Téléphone arrive aussi dans iPadOS 26 pour passer rapidement un coup de fil et accéder à ses contacts sans sortir l'iPhone de sa poche. C'était déjà possible de passer par FaceTime, mais l'arrivée de Téléphone rend la fonction plus simple et accessible pour les habitués de l'écosystème d'Apple.