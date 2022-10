iPadOS 16 : voici les nouvelles fonctionnalités de la dernière mise à jour de votre iPad

Parmi les autres nouveautés majeures apportées par iPadOS 16, on peut citer le mode « Collaboration ». Ce dernier permet dans certaines applications, comme le traitement de texte Pages, de partager un document d'un clic à ses collaborateurs. Il sera aussi possible depuis ce bouton d'initier un appel vidéo via FaceTime, ou même de partager un groupe d'onglets via Safari.

Les iPad M1 ou M2 peuvent également changer leur résolution native afin d'obtenir encore plus d'applications ouvertes à l'écran. Ce réglage est à retrouver dans la rubrique « Luminosité et affichage » des Réglages.