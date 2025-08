Ces prévisions s’ajoutent à un ensemble de rapports contradictoires concernant la date de lancement de l'iPad pliant. Mark Gurman de Bloomberg évoque un iPad avec écran pliable doté d'un dalle de 20 pouces prévu pour 2028, tandis que l'analyste Ross Young table plutôt sur un dispositif de type tablette pliable prévu pour 2026 ou 2027.

De son côté, Pu envisage un appareil hybride, à mi-chemin entre le MacBook et l'iPad, équipé d'un écran tactile et compatible avec macOS. Cette vision rejoint celle de Ming-Chi Kuo, qui qualifie également l'appareil pliable d'Apple de MacBook. Ross Young a, lui aussi, mentionné les travaux d'Apple sur un ordinateur portable doté d'un écran de 18,8 pouces, tandis que le Wall Street Journal évoquait en décembre un MacBook de 19 pouces à écran pliable. Pour Gurman et le cabinet Omdia, il s’agirait bel et bien d’un iPad, et non d’un Mac. Affaire à suivre, donc…