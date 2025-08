Cette réinvention interne se dessine en harmonie avec une silhouette extérieure métamorphosée. Alors que la capacité de la batterie du modèle Pro Max viserait le cap des 5 000 mAh, son apparence se détacherait radicalement des codes actuels. Des clichés supposés révèlent un bloc photo horizontal audacieux et des teintes inédites, comme une robe orange vif, qui signeraient une nouvelle identité visuelle pour la gamme Pro.

Le tableau ne serait pas complet sans un regard porté sur l'écran. La rumeur lui prête une nouvelle surface, à la fois plus résistante aux rayures et dotée d'un traitement anti-reflet hérité des produits plus haut de gamme d'Apple. Une telle avancée viendrait parfaire l'interaction quotidienne, offrant un confort de lecture inégalé en toute situation et bouclant la boucle d'une mise à jour qui s'annonce décidément substantielle.