Ce potentiel écran n’est qu’un élément parmi d’autres dans une fiche technique qui s’annonce comme l’une des plus ambitieuses chez Apple. L’iPhone 17 Pro devrait bénéficier d’une puce A19 Pro gravée en 3 nm, couplée à 12 Go de RAM et une chambre à vapeur pour améliorer la gestion thermique. La firme travaillerait également sur une puce Wi-Fi maison pour réduire sa dépendance aux fournisseurs tiers. Du côté de la photo, les modèles Pro devraient embarquer un téléobjectif 48 MP, un capteur selfie 24 MP et proposer l’enregistrement 8K, dans la lignée des ambitions créatives d’Apple.