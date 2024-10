Les plus fervents amateurs d'Apple ne nous ont sans doute pas attendus pour savoir si cette nouvelle option du MacBook vaut le détour ou non. Néanmoins, il nous semble cohérent de rappeler ce qu'est le verre nano-texturé proposé par Apple. Plus qu'un simple revêtement mat, il s'agit en réalité d'une gravure sur le verre, réalisée à l'échelle nanométrique et conçue avec une structure spécifique.



Étudiée pour limiter du mieux que possible les reflets, cette structure permet de réorienter les photons qui frappent l'écran. La lumière environnante comme les reflets directs sont alors non pas dilués, comme avec un revêtement mat classique, mais dispersés avec une efficacité qui n'est toutefois pas intégrale avec les reflets directs les plus intenses.