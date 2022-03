Apple : le Studio Display est-il à la hauteur du marché et de son prix exorbitant ?

À la liste des grands oubliés, le support du HDR, qui n'est pas au menu de ce nouveau Studio Display, mais que l'on trouvait bien entendu sur le Pro Display XDR. À ce niveau de prix, il pourrait s'agir d'un handicap pour un écran qui cible une frange exigeante d'utilisateurs… ainsi que certains professionnels.

Dernier point, certes plus accessoire : comme son grand frère, le Studio Display ne prend pas non plus en charge certains appareils récents, comme les iPad Air 4 (2020) et iPad mini 6 (2021), tous deux limités à un port USB-C 3.1 Gen 1… et donc à une définition 4K / 30 FPS en sortie.