Le Mac Studio ne remplace pas le Mac Pro, une version Silicon devrait voir le jour

Difficile de nier le public visé par le Mac Studio : puce ultra puissante, connectique généreuse, prix conséquent… L'appareil est pensé pour les professionnels, comme Apple l'a martelé durant sa conférence en s'adressant à tour de rôle aux « pros » et aux créatifs de tout bord.

Pour autant, la marque a tenu à clarifier une chose en fin de conférence : le Mac Studio ne remplace pas le Mac Pro, et ce, malgré le fait qu'il batte le modèle le plus puissant de 2019 dans énormément de benchmarks . La marque a ainsi avoué en fin de conférence travailler sur une version Apple Silicon de son ordinateur haut-de-gamme précisant qu'il s'agissait d'« une histoire pour un autre jour », sans donner plus de précisions.