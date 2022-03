Keynote Apple Peek Performance : iPhone SE, iPad, Mac, qu'attendre de l'événement du 8 mars ?

C'est à 19 h 00 (heure de Paris) qu'Apple nous convie une fois de plus à une présentation vidéo en direct de l'Apple Park, pour présenter de nouveaux produits. Nous répondons bien évidemment présent et vous pourrez suivre l'événement en direct depuis Clubic.

Si la WWDC et la keynote de septembre sont des rendez-vous systématiques pour Apple, les conférences printanières sont moins récurrentes et permettent généralement à la marque d'annoncer des produits et services un peu à part dans son catalogue.