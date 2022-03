Les iPhone 13 et 13 Pro profitent du printemps pour se mettre au vert

Pour le reste, ce dernier iPhone 13 en date reste rigoureusement le même que les autres modèles sortis en septembre dernier. Il embarque toujours un écran IPS de 6,1 pouces, un capteur de reconnaissance faciale Face ID, un processeur A15 Bionic et un double capteur photo 12 mégapixels.

Les iPhone 13 et iPhone 13 mini dans leurs versions vertes seront disponibles à la vente à partir du 18 mars aux mêmes tarifs de départ, à savoir respectivement 909 € et 808 € pour le petit modèle. Comptez 1159 € et 1259 € pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.