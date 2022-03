Apple dévoile son nouvel iPad Air : cap sur la puissance avec le processeur M1 et la 5G

Pour ceux et celles qui souhaitent utiliser l'iPad en mobilité, Apple propose désormais une version de l'iPad Air compatible avec la 5G, qui devrait proposer des débits plus importants et une latence réduite, particulièrement appréciable dans les jeux vidéo. L'autonomie a enfin été améliorée sur ce nouvel appareil selon le constructeur.

L'iPad Air sera disponible en précommande dès le 11 mars pour un lancement prévu quelques jours plus tard, le 18 mars. Il vous faudra débourser 699 € pour la version de base incluant 64 Go de stockage et 869 € pour le même modèle dans sa version 5G.