Apple : comment suivre l'événement « Unleashed » ce 18 octobre ?

Après une keynote de septembre qui a fait la part belle aux iPhone , iPad et Apple Watch, Apple devrait centrer cet événement d'octobre sur les Mac et la suite de leur transition vers l'architecture Apple Silicon. Initiée l'année dernière avec les premiers Macbook et Mac équipés de la puce M1, cette rupture avec Intel devrait connaître un développement au cours de la soirée avec l'annonce du prochain SoC made in Apple : le M1X . Cette puce M1 dopée devrait équiper les prochains Macbook Pro de 14 et 16 pouces ainsi qu'un Mac Mini haut de gamme au design légèrement remanié.