Apple lance les AirPods 3 : voici tout ce qu'il faut retenir de ces nouveaux écouteurs sans fil

Les AirPods 3 bénéficient donc d'un nouveau design, qui s'inspire directement des AirPods Pro, présentés par la marque à la fin de l'année 2019. La marque explique que ces écouteurs sont désormais plus résistants à l'eau et à la transpiration avec une certification IPX4.

Les tiges des écouteurs sans-fil sont donc plus courtes et le format est légèrement modifié mais les écouteurs restent des modèles boutons, sans embouts en silicone pour s'immiscer plus profondément dans l'oreille. Évidemment, la réduction de bruit active reste aussi l'apanage des modèles Pro et n'a pas été ajoutée aux AirPods 3.