MacBook Pro M1X, on connaît la configuration de base... et il ne va pas falloir que le prix soit trop élevé

Cela fait déjà quelques semaines que l'on voit passer ce qui semble être le portrait robot de ce nouveau laptop . Il devrait être disponible en deux tailles d'écran, 14 et 16 pouces, et inaugurer un nouveau châssis, avec des bords plus anguleux, la disparition de la Touch Bar mais également le retour possible de ports HDMI ou encore d'un lecteur de cartes SD.