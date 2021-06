Apple : "au moins" un MacBook Pro Silicon arriverait début août, si la pénurie de puces le permet

Pour éviter tout faux espoir, le mieux reste donc d'attendre une annonce en fin d'année 2021, avec un lancement potentiellement ultérieur ou partiel. Et pour cause, Apple ne devrait pas être en mesure de lancer en masse la production de ces nouveaux MacBook Pro avant les derniers mois de l'année. Notons par ailleurs que LeaksApplePro ne compte pas nécessairement parmi les leakers les plus connus. La prudence quant à son estimation est donc de mise… même s'il s'agirait d'une bonne nouvelle.

Pour rappel, les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces devraient miser sur un nouveau châssis au design inspiré des iPhone 12 (à bords plats). On y trouverait un processeur Apple Silicon plus puissant que l'actuel Apple M1, mais aussi une connectique plus généreuse que sur les derniers MacBook Pro. Apple réintroduirait notamment un port HDMI, une prise magnétique MagSafe et un lecteur de cartes SD. Selon certaines rumeurs, la TouchBar serait quant à elle poussée vers la sortie. Elle n'avait, de toute façon, jamais vraiment réussi à convaincre.