Nouveau MacBook Pro M1X, voici ce que nous révèle l'unité de pré-production

Pour succéder au MacBook Pro M1 , point de MacBook Pro M2, c'est un MacBook Pro M1X avec puce M1X qui sera lancé. Ce SoC sera une version boostée de la fameuse puce M1 sous architecture ARM qui équipe déjà les derniers MacBook Pro et Air. Il faudra attendre 2022 et le prochain MacBook Air avec un nouveau design et une connectique évoluée pour voir apparaître une puce M2.

Sur une capture d'écran montrant une partie de la fiche technique de l'appareil, on peut également voir la présence de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD NVMe, en accord avec ce que l'on peut attendre d'un MacBook Pro. A ce stade, on ne sait pas encore s'il s'agit d'une configuration de base de l'ordinateur ou si une variante moins équipée sera proposée. Il est par contre probable que l'on ait droit à des modèles avec plus de RAM et de mémoire interne.