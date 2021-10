Apple dévoilerait son MacBook Pro M1X ce mois-ci, selon Mark Gurman

Généralement bien informé concernant les plans d'Apple, Mark Gurman a indiqué dans sa dernière newsletter que la présentation du nouveau MacBook Pro approcherait à grands pas. À l'inverse, le Mac Mini M1X pourrait avoir du retard. « Le nouveau MacBook Pro n'est pas apparu lors de la présentation Apple de septembre , mais son lancement devrait toujours avoir lieu dans les prochaines semaines. Apple fait généralement ses principales présentations de Mac en octobre. Alors restez à l'écoute », a déclaré le journaliste.

D'après ses sources, la puce M1X serait déclinée en deux versions, dotées de dix cœurs pour la partie CPU (huit cœurs haute performance et deux cœurs basse consommation). La différence se ferait sur la partie graphique, avec 16 ou 32 cœurs selon la déclinaison. Pour rappel, le processeur M1 actuel se contente de huit cœurs CPU et de huit cœurs GPU.

Apple ne devrait pas seulement améliorer le SoC de son ordinateur. Les rumeurs parlent d'une connectique plus complète (port MagSafe, lecteur de carte SD, port HDMI…), d'un design plus compact sans Touch Bar et d'un écran mini-LED. L'appareil serait disponible en version 14 pouces et 16 pouces.

Rappelons qu'Apple prévoit aussi de lancer la prochaine version de macOS, Monterey , cet automne.