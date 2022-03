Apple : que vaut le M1 Ultra du Mac Studio en benchmark ?

Toutefois, le Mac Pro n'est certainement pas à mettre au rebut. Loin de là. En effet, ce dernier reste configurable de façon plus granulaire que le Mac Studio, dont la plupart des composants sont soudés au SoC. Sur le Mac Pro, on peut notamment opter pour deux GPU Radeon Pro équipés de 64 Go de VRAM, et ajouter jusqu'à 1,5 To de RAM à l'ensemble. Sur le Mac Studio, on grimpe au mieux à 128 Go.

Néanmoins, il faut se rendre à l'évidence que la nouvelle proposition d'Apple se montre bien plus « accessible » (si si, vous allez voir) que le Mac Pro dont nous parlons. Gonflé au maximum, le Mac Studio se négocie pour 9 199 euros. Le Mac Pro le plus cher vendu par Apple affiche 56 869 euros sur la facture.

Bref, il faut surtout comprendre qu'Apple continue de grignoter des parts de marché à un Intel de plus en plus fragilisé depuis l'inauguration des puces M1 il y a deux ans.