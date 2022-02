L'iMac Pro mini-LED pourrait être lancé dès cet été

Si le gros du travail est fait avec la sortie des MacBook Pro 13 pouces , d'un nouvel iMac M1 et plus récemment du MacBook Pro 14 pouces et de sa version 16 pouces, restent encore deux références qui n'ont toujours pas été mises à jour par la marque.

L'iMac Pro a en effet été retiré du catalogue d'Apple en 2021 et n'a pas été remplacé depuis. Mais, selon Ross Young, analyste du cabinet spécialisé dans les chaînes d'approvisionnement en écrans DSCC, un nouveau modèle pourrait être disponible dès le mois de juin 2022.

L'appareil hériterait probablement d'un nouveau design, à l'instar de l'iMac M1, d'un processeur M1 Pro ou M1 Max , mais bénéficierait également d'une dalle de 27 pouces mini-LED, à l'instar de l'iPad Pro avec 4 000 diodes alimentant l'écran pour environ 1 000 zones d'éclairage contrôlées individuellement. Cette dalle bénéficierait également de la technologie ProMotion, soit un rafraîchissement adaptatif à 120 Hz.

La présentation de ce nouvel iMac Pro pourrait intervenir à l'occasion de la WWDC 2022, la conférence pour développeurs d'Apple qui se tient habituellement dans les premiers jours de juin. Le lancement devrait suivre dans les jours suivants.

On peut s'attendre également à ce qu'Apple évoque le Mac Pro, la machine la plus puissante de son catalogue qui reste aujourd'hui la seule encore équipée de puces conçues par Intel.