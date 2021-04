Apple donnerait un SoC 16 cœurs à son prochain iMac Silicon, disponible en deux tailles

L'ordinateur de bureau d'Apple sera le prochain appareil de la gamme Mac à effectuer sa transition vers les processeurs Apple Silicon. Le constructeur ambitionne de remplacer tous ses modèles d'ici 2022 par des versions équipées de ces propres processeurs ARM.

C'est le compte Twitter du leaker LeaksApplePro que nous en apprenons un peu plus aujourd'hui sur ce prochain iMac, ou devrait-on dire ces prochains iMac, puisque Apple aurait deux nouveaux appareils dans les cartons sous les noms de code J456 et J457.

Ces deux ordinateurs auraient respectivement une taille d'écran de 23 pouces et de 31,5 pouces, ce qui constituerait un agrandissement par rapport aux tailles actuelles des iMac de 21,5 et de 27 pouces. Pour ce faire, Apple proposerait un design plus moderne, avec des bordures bien plus fines autour de l'écran. LeaksApplePro indique également que l'iMac serait bien proposé en plusieurs coloris, noir, gris, bleu, vert et rose.