L'iMac 2022 aurait le droit à quelques améliorations, dont un écran Mini-LED

Derrière l'écran, Apple pourrait choisir d'ajouter à ce nouvel iMac ses nouvelles puces M1 Pro et M1 Max (au moins en option), avec probablement plus de mémoire vive (un maximum de 64 Go contre seulement 16 Go actuellement est à prévoir). Sans surprise, son tarif serait logiquement revu à la hausse par rapport aux 1 449 euros demandés pour l'iMac de 24 pouces actuel.

Reste à savoir si ce nouvel iMac de 27 pouces ne prendrait pas des airs d'iMac Pro… avec le tarif qui va avec. Pour rappel, Apple a abandonné la production de l'iMac Pro il y a quelques mois.