Il faudra attendre 2022 pour un MacBook Air 13" Mini-LED selon Kuo

Pour celles et ceux qui ne seraient pas vraiment acclimatés avec la technologie Mini-LED, il faut savoir que celle-ci permet de placer un plus grand nombre de LED sous la dalle LCD. Une telle configuration permet entre autres un contraste de meilleure qualité et une luminosité maximale plus élevée. Une amélioration en cohérence avec le travail d'Apple depuis bien des années sur ses écrans, toujours plus qualitatifs.