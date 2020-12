Apple travaille sur un Pro Stand pour deux écrans Pro Display XDR

Sur la boutique Apple, les férus de belles images peuvent faire l'acquisition de l'écran Pro Display XDR, une dalle Retina 6K de 32" affichée à partir de 5 499 €. Cette dernière peut s'accompagner, en option, d'un pied baptisé Pro Stand, à 1099 €.

Du côté de chez Apple, on a déposé un brevet concernant un Pro Stand capable de soutenir, non plus un, mais deux écrans Pro Display XDR. À noter que ce dernier a été déposé en mars 2019, mais vient tout juste d'être publié.