Ce mécanisme continu permet de maintenir des températures de fonctionnement plus basses et, surtout, plus stables. Le principal bénéfice pour l'utilisateur est de limiter drastiquement le phénomène de thermal throttling, ou étranglement thermique. Concrètement, le téléphone peut maintenir ses performances de pointe bien plus longtemps sans avoir besoin de brider la puissance de sa puce pour éviter la surchauffe, un avantage crucial pour les jeux vidéo, la réalité augmentée ou les lourdes tâches liées à Apple Intelligence.

Ce système n'est pas une nouveauté dans l'industrie. Des constructeurs comme Samsung, Google ou OnePlus l'utilisent depuis plusieurs années sur leurs modèles haut de gamme pour gérer la montée en puissance de leurs processeurs.