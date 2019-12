Des rendus de l’iPad Pro 2020 suggèrent un dos en verre et un triple APN

© OnLeaks / iGeeksblog

Un design plus proche de l'iPhone

Des performances explosives

Signés une nouvelle fois de la main d'OnLeaks, ces rendus 3D tendent à confirmer tout ou partie des rumeurs qui courent au sujet de l'iPad Pro 2020 — à commencer par le trio d'appareils photo L'esthétique générale de l'iPad Pro nouveau ne devrait que peu varier par rapport au modèle de 2018, lequel a déjà bénéficié d'un beau ravalement de façade . Mais on ne peut s'empêcher de dénombrer les ressemblances avec le tout récent iPhone 11 Pro , duquel il semble s'inspirer en long, en large et en travers.À commencer par ce «», situé dans la partie supérieure gauche de la tablette et qui comprend — lui aussi — trois appareils photo. À en juger par la rumeur, la configuration serait parfaitement identique à celle du dernier smartphone à la pomme. À savoir un capteur standard, un téléobjectif et un très grand-angle. D'autres voix s'élèvent pour préconiser qu'un capteur 3D ToF sera de la partie. Ce qui, si vous nous demandez notre avis, serait probablement plus utile sur un iPad (Pro, de surcroît) qu'un téléobjectif.Côté matériaux, l'iPad Pro 2020 troquerait aussi son dos en aluminium pour du verre. Ici encore, l'inspiration du dernier iPhone est criante. Mais ce choix n'aurait pas qu'une visée esthétique. En effet le verre est aussi et surtout utilisé par les constructeurs dans le cadre d'appareils compatibles avec la recharge sans-fil. De là à s'imaginer que la prochaine tablette haut de gamme d'Apple pourra être rechargée de la sorte, il n'y a qu'un pas.Les iPad Pro sont de très loin les appareils nomades Apple les plus puissants. Profitant des déclinaisons « X » des dernières puces de la firme, ils explosent chaque année les benchmarks avec des chiffres ahurissants. Pour preuve : Apple affirmait en 2018 que son iPad Pro était aussi puissant... qu'une Xbox One S !L'iPad Pro 2020 sera probablement basé sur une déclinaison de l'Apple A13 qui équipe cette année les iPhone 11 et 11 Pro. Autant dire qu'il profitera d'une réserve de puissance énorme, ainsi que d'une belle marge de manœuvre pour être poussé dans ses retranchements.Pour verser une dernière fois dans le spéculatif, il reste une rumeur qui se fait de plus en plus audible à mesure que l'échéance approche : l'iPad Pro de 12,9 pouces pourrait bien être équipé d'un écran mini-LED plutôt que LCD. Un choix qui (en plus d'une probable hausse des prix) offrirait des couleurs plus justes et un contraste plus important sur la tablette.