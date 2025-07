Un produit plutôt fin et qui remplira correctement son office

Avantage supplémentaire pour cette tablette petit budget, son design extrafin de 7,39 mm lui assurerait une prise en main confortable et ses 530 grammes sur la balance, une utilisation naturelle au quotidien.

Devant le peu d'informations fournies par la marque sur son communiqué de presse, nous sommes allés renifler chez certains de nos confrères asiatiques et avons pu apprendre que le dos de l'appareil était composé en aluminium. Le processeur embarqué serait un MediaTek Helio G100 (octuple cœur), la quantité de mémoire vive commencerait à 4 Go et la capacité de stockage à 128 Go. Le lecteur de carte mémoire serait malheureusement aux abonnés absents.