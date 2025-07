La Xiaomi Pad 7 Pro s’adresse aux utilisateurs en quête de puissance et de polyvalence. Grâce à son processeur Snapdragon 8s Gen 2 couplé à 8 Go de RAM, elle assure une réactivité exemplaire, même en multitâche. Le stockage de 256 Go permet d’installer toutes les applications nécessaires et de stocker films, jeux ou fichiers sans contrainte. Le grand écran de 11,2 pouces, très fluide avec son taux de rafraîchissement de 144 Hz, apporte un confort rare dans cette gamme de prix, aussi bien pour la lecture que pour le divertissement. La qualité sonore stéréo avec quatre haut-parleurs renforce encore l’immersion.