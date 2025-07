Choisir un aspirateur Dyson, c’est avant tout savoir ce que vous attendez en matière de puissance, d’autonomie, de format et de budget. Le Dyson V8 Advanced, par exemple, est idéal pour les petits espaces ou les utilisateurs recherchant un modèle léger et efficace à prix doux. Le V10 Absolute est un bon compromis pour ceux qui veulent plus de puissance et une autonomie étendue. Pour les utilisateurs exigeants, le V12 Detect Slim mise sur la compacité sans sacrifier la technologie (notamment le laser pour détecter la poussière). Enfin, le V15 Detect et le V15s Submarine sont les modèles les plus avancés, parfaits pour les grandes surfaces ou les foyers avec enfants et animaux. Mention spéciale au V15s, qui combine aspiration et lavage du sol : un gain de temps considérable au quotidien.