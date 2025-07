1minAI n’est pas une IA en soi, mais une passerelle intuitive vers les meilleures IA du moment. Depuis une seule interface en ligne, l’utilisateur peut jongler entre des modèles textuels (ChatGPT, Claude, Gemini Pro, Mistral…) ou visuels (Midjourney, DALL·E, Leonardo AI…). Cela simplifie grandement l’exploration et la création, avec un historique centralisé, une gestion des prompts, et des catégories pour chaque type d’outil (générateurs d’images, d’histoires, de codes, etc.). La solution est optimisée pour tous les usages créatifs, et ne nécessite aucune compétence technique pour être exploitée pleinement. Que vous cherchiez à produire des visuels, générer du code ou lancer des brainstormings instantanés, tout est réuni au même endroit.