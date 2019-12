Apple marche sur la concurrence du marché des smartphones au troisième trimestre

Moins de smartphones vendus mais plus de bénéfices

Des profits en baisse pour l'ensemble du secteur

Source : Les Numériques

On ne parle pas du nombre d'unités vendues, mais de la marge réalisée avec ceux-ci. Apple engrange ainsi pas moins de 8 milliards de dollars sur un seul trimestre, loin devant la concurrence.La firme de Cupertino écrase le marché en terme de bénéfices, selon cette étude du cabinet Counterpoint Research , publiée le jeudi 19 décembre. Malgré une part de marché de seulement 12,3 % au Q3 2019, Apple récolte 66 % des bénéfices du secteur, soit 8 des 12 milliards de dollars engrangés par les ventes de smartphones à travers le monde en cette fin d'année.Ce pourcentage est aussi à mettre en relation avec le chiffre d'affaires d'Apple, qui ne représente que 32 % du total du marché des smartphones. Ce qui signifie, en un mot, que les marges de l'entreprise sont beaucoup plus élevées que celles de la concurrence. Counterpoint justifie ces résultats grâce à la base d'utilisateurs fidèles d'Apple aux États-Unis, au Japon et en Europe, lui permettant d'obtenir un tel taux de profitabilité.Samsung, leader en volume de ventes, ne représente de son côté que 17 % des bénéfices du marché sur le troisième quart de l'année. Le fabricant coréen est en progression vis-à-vis de l'année dernière, notamment grâce aux bons résultats des Galaxy A et du Galaxy Note 10.Huawei se place en troisième position avec 19 % des parts de marché. Les autres fabricants, Oppo, Xiaomi ou Vivo, se partagent le reste, soit 17 % des parts.Notons enfin que les profits de l'ensemble des acteurs du secteur ont chuté de 11 % au 3e trimestre par rapport à l'année précédente.