Les plus jeunes sont les premiers visés par la mesure. Une extinction des feux numériques à 21 heures pour les écoliers du primaire est sur la table, 22 heures pour les collégiens et lycéens. De quoi faire hurler toute une génération née avec un écran dans les mains. Mais le maire assume, car pour lui, la santé mentale des jeunes vaut bien quelques crises d'adolescence supplémentaires.