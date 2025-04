Les chiffres font froid dans le dos. Le dernier Baromètre du numérique de l'ARCEP a révélé que les Français consacrent en moyenne 4 heures par jour aux écrans, soit 25 % de leur temps éveillé. Une hyperconnexion qui alerte les experts. Et si des solutions pour limiter le temps d'écran existent et sont intégrées dans les systèmes d'exploitation iOS et Android, force est de constater qu'elles ne sont pas toujours efficaces…