Possesseurs d'iPhone, vous n'êtes pas assez créatifs pour Tim Cook... et vous utilisez trop la technologie

« Comme beaucoup de gens, j'ai découvert lorsque nous avons déployé Screen Time que mon estimation de ce que je faisais était différente de la réalité, et cela m'a fait changer. Et j'espère que tout le monde passera par ce processus. […] J'ai toujours pensé que la technologie devait servir l'humanité et non l'inverse. Et je me suis toujours inquiété du fait que les gens utilisent trop la technologie. Et donc, nous avons sorti Screen Time pour essayer de donner aux gens une vraie lecture du temps qu'ils passent vraiment sur leurs appareils, car en général, c'est beaucoup plus qu'ils ne le pensent. »