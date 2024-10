« Il faut un certain temps pour obtenir des résultats vraiment excellents. Il faut beaucoup d'itérations. Il faut se soucier de chaque détail. Parfois, cela prend un peu plus de temps. Nous préférons sortir ce genre de produit et apporter ce genre de contribution aux gens plutôt que de courir pour sortir quelque chose en premier » a rajouté le patron d'Apple.

Cette vision se résume dans une phrase de quatre mots en anglais. Pour Tim Cook, Apple est « le meilleur, pas le premier » (« not first, but best »). Enfin, l'assurance du PDG de la plus grande entreprise au monde vient du fait qu'il use déjà des outils d'Apple Intelligence dans son quotidien. Et de son retour d'expérience, l'IA changerait « profondément » l'expérience utilisateur. On attend maintenant de voir ce qu'en pensera le grand public !