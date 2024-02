Apple : Tim Cook le confirme, l'IA arrive en 2024 dans les produits de la marque

Il y a urgence pour Apple. En effet, l'entreprise de Cupertino apparaît aujourd'hui sévèrement à la traîne dans le domaine de l'intelligence artificielle, où ses concurrents américains, et même Samsung grâce au fameux Galaxy AI, proposent déjà des produits.

Mais pas de panique si on en croit le patron. Car Apple allouerait actuellement « des efforts et un temps considérables » pour le développement de fonctionnalités IA, destinées à son écosystème. D'après les propos tenus lors de la dernière présentation des résultats, ces IA génératives arriveraient « plus tard dans l'année. »