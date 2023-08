Tim Cook confirme : Apple investit dans l'IA générative depuis des années

Dans une interview accordée au média Reuters, le dirigeant de la marque à la pomme n'a pas manqué d'étaler son envie d'épouser pleinement l'intelligence artificielle, et plus particulièrement le monde des IA génératives. Comme rapporté par le site 9to5Mac, Tim Cook s'est exprimé à ce sujet après avoir dévoilé les résultats financiers d'Apple pour la période d'avril à juin 2023. Et s'il se faisait jusque là relativement discret quant aux ambitions de la firme en ce qui concerne l'IA générative, voilà qu'il affirme maintenant qu'Apple est sur le coup depuis plusieurs années :