Tim Cook estime qu'il y a 47 fois plus de malwares sur Android que sur iOS (et c'est drôlement précis)

Notons que les propos de Tim Cook s'inscrivent dans un cadre bien particulier. Le dirigeant d'Apple cherche à défendre bec et ongles l'App Store face à certaines mesures contenues dans le Digital Markets Act (DMA), un texte de loi non finalisé, voulu par la Commission européenne. Ce texte prévoit notamment de s'attaquer aux GAFAM sur la question des marchés d'applications qui leur permet de tenir d'une main de fer leur écosystème logiciel. C'est tout particulièrement le cas d'Apple avec l'AppStore. Le principal argument de Tim Cook pour empêcher le recours plus fréquent au sideloading sur l'iPhone (ou l'iPad ) est donc l'argument sécuritaire.